Dorme con la pistola carica sul comodino, 21enne arrestato dai carabinieri

Una pistola carica poggiata sul comodino, pronta all’uso anche mentre dormiva. Sono stati i carabinieri a fare la scoperta quando hanno fatto irruzione in un’abitazione per una perquisizione. Il giovane, sebbene residente in Sant’Arpino, da alcune settimane si era trasferito a Casandrino, in provincia di Napoli, a casa della zia.

E proprio in quell’appartamento stamattina è scattata la perquisizione dei carabinieri della Stazione di Sant’Arpino. L’arma, una pistola browning 1910, calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore inserito e con all’interno 7 proiettili, “pronta all’uso” era poggiata sul comodino della camera da letto dove il 21enne dormiva.



Oltre alla pistola i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche due bustine in cellophane contenenti complessivamente 2 grammi di marijuana, un trincia tabacco e un bilancino di precisione.

L’arrestato, che dovrà rispondere del reato di detenzione illegale di arma da sparo con matricola abrasa e di detenzione di sostanza stupefacente, è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.