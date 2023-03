Spaccio di crack in centro a Caserta, arrestati due ventenni incensurati

Detenzione e spaccio di crack nel cuore di Caserta: è questa l'accusa mossa nei confronti di due giovani di 20 e 21 anni, entrambi incensurati, della provincia di Terra di Lavoro. A sorprenderli è stata la polizia di Stato di Caserta che li ha arrestati in flagranza di reato. Questa volta è stata la Squadra Mobile a individuare un’autovettura che si aggirava per il centro cittadino con due persone a bordo.

E' bastata un'attenta oasservazione per filmare una cessione di una dose dal passeggero della macchina ad un ragazzo che si è subito dileguato tra la folla. Immediato è scattato il controllo della vettura e degli occupanti, uno dei quali, accortosi dell’arrivo dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di un involucro in vetro lanciandolo dal finestrino. Immediatamente recuperato, gli agenti hanno scoperto all'interno 50 involucri termosaldati con crack all'interno.

La perquisizione effettuata all’interno del veicolo ha fatto emergere la presenza di altri 35 involucri e la somma di 65 euro in banconote di vario taglio, nella disponibilità di uno dei due giovani.

I due giovani sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, quantificata complessivamente in circa 18 grammi. Per loro sono scattati gli arresti domiciliari.