Una serie di debiti fuori bilancio, un nuovo regolamento e l'installazione di dossi artificiali in zone pericolose della città. Sono soltanto alcuni degli argomenti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Caserta.

Il presidente Lorenzo Gentile ha convocato in prima seduta per questa mattina alle 9 il civico consesso in sessione straordinaria, e in seconda convocazione per domani allo stesso orario. Ci sarà da discutere della mozione presentata dai consiglieri comunali di opposizione Donato Aspromonte, Gianpiero Zinzi, Alessio Dello Stritto, Fabio Schiavo e Maurizio del Rosso che chiedono che «vengano installati dei dossi in via Giardini Reali e sulla SS 87 Sannitica al fine di disincentivare la percorrenza ad alta velocità e imporre il rispetto dei limiti indicati nei cartelli della segnaletica verticale».

APPROFONDIMENTI Incidente sulle giostrine 13enne finisce in coma Pnrr, arrivano 16 milioni dei fondi per i beni confiscati Terra dei fuochi, sequestrate un'officina e una ditta di lavorazione di materiale ferroso a Villa Literno

La richiesta arriva in quanto «nonostante i limiti di velocità indicati nei cartelli di segnaletica verticale, alcuni veicoli si legge nella mozione - percorrono la via ad alta velocità, causando anche incidenti. Per la sicurezza dei cittadini è necessario introdurre degli strumenti volti a disincentivare le infrazioni al codice della strada e il superamento dei limiti di velocità quali ad esempio i dossi».

Questo è però l'ultimo punto all'ordine del giorno, visto che l'Assise sarà chiamata naturalmente ad approvare il verbale della seduta precedente, per poi passare alle interpellanze e alle interrogazioni.

Quindi l'assessore Gerardina Martino dovrà spiegare i motivi per cui bisognerà attingere dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa come da delibera di giunta n. 239 del 2022. La stessa delegata al Bilancio discuterà di una variazione al bilancio di previsione 2022/2024 con l'inserimento di un intervento afferente al Pnrr.

Toccherà, poi, all'assessore Marzo relazionare sul riconoscimento di un debito fuori bilancio riguardante il settore della Polizia municipale, mentre la collega Carmela Mucherino sarà interpellata sul riconoscimento del debito fuori bilancio del CUB (Consorzio Unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta), con una proposta di deliberazione conseguente all'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione relativa al servizio Ambiente.

L'assessore Maietta proporrà una deliberazione su un debito fuori bilancio relativo all'ordinanza di assegnazione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere Servizio Urbanistica, mentre la delegata Mucherino dovrà proporre il pagamento delle spettanze professionali al direttore sanitario del canile - Servizio Ambiente.

Altri debiti da riconoscere riguardano alcune sentenze esecutive del Giudice di Pace ed atti di precetto riguardanti il settore della Polizia municipale. Sarà l'assessore Marzo ad effettuare la proposta di deliberazione.

Terminata la discussione del debito, al decimo punto dell'ordine del giorno il consigliere Credentino illustrerà il Regolamento per il funzionamento del Comitato Pari Opportunità, con l'approvazione della delibera di giunta comunale 229/2022.