CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 24 Luglio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a San MarcellinoC'è un fiocco rosa all'inizio di via Marsala. È nata Rosa. Era festa in quel budello di strada che separa San Marcellino da Aversa e Trentola Ducenta. Una domenica lieta per la nascita della piccolina che anche Immacolata aveva voluto vedere, appena due giorni fa. In fondo al viale, dietro un cancello di ferro battuto che nessuno ha mai tinteggiato, oltre un albero carico di melograni ancora verdi, al primo dei due piani di una palazzina che si regge sotto grossi piloni di cemento a vista, che danno allo stabile l'aspetto di una palafitta enorme, è il giorno della morte. Dell'amore violento, malato, avvelenato da mille pettegolezzi. Tra le venti e l'una dell'altra notte Immacolata Stabile è stata strangolata a mani nude sul letto di casa. Nell'altra stanza il marito, Antonio Topa, è andato a mettere fine anche ai suoi giorni, fissando un laccio al solaio e impiccandosi. Così li hanno trovati i due figli della coppia, Biagio e Paola, quando sono rientrati dopo una serata con gli amici. Imma aveva 48 anni era casalinga, ma aiutava la famiglia accompagnando i bimbi a scuola con la Renault Scenic che ieri è rimasta parcheggiata con la Panda del marito nera sotto casa. Antonio, invece, faceva il carpentiere e suo figlio stava imparando il mestiere da lui. Così come lo seguiva allo stadio. Antonio era molto tifoso del Napoli.