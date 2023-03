Trovato con sei "stecche" di hashish, ai domiciliari

CASERTA - Arrestato per spaccio un 46enne a Bellona. L'uomo è statop fermato dai carabinieri della stazione di Vitulazio nel corso di un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dello spaccio di droga. Il pusher, intercettato mentre si aggirava a piedi per le vie di Bellona, ha insospettito I carabinieri che, dopo averlo identificato e sottoposto a perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di sei “stecche” di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare anche altro materiale utile al confezionamento delle dosi. L'uomo è stato posto ai domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA