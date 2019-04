Sabato 27 Aprile 2019, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 11:46

Una coppia di coniugi napoletani è stata arrestata a Trentola Ducenta per spaccio di sostanze stupefacenti mentre cedevano della droga a un giovane del posto, segnalato alla prefettura di Caserta. A sorprendere i coniugi spacciatori, un 39 anni e la moglie di 34 anni, entrambi di Mugnano di Napoli, sono stati i carabinieri della locale stazione.Il giovane segnalato dai carabinieri aveva acquistato una dose di cocaina. I militari hanno sequestrato in totale 18 dosi e circa 800 euro in contanti. L'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e la moglie ha beneficiato degli arresti domiciliari.