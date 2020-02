Due nigeriani, M.I.O. di 34 anni e U.E. di 35 anni, sono stati arrestati ieri sera dagli agenti del commissariato di Castel Volturno, diretto da Luigi Graziano. I due sono stati sorpresi in possesso di eroina e cocaina per un peso complessivo di 120 grammi, già divisi in 220 tra involucri e ovuli, e trovati in possesso di 280 euro come guadagno dell'illecita attività. I due nigeriani si trovavano a bordo di una Renault Clio che è risultata rubata, nei giorni precedenti, a Taverola.



L'operazione di polizia, è scattata nel tardo pomeriggio di ieri, quando gli agenti hanno bloccato l'auto con a bordo i due extracomunitari. I due hanno tentato la fuga, ma senza successo. Gli agenti hanno arrestato i due nigeriani per detenzione ai fini di spaccio. Le sostanze stupefacenti sono state rinvenute e sequestrate, insieme al denaro frutto dell'illecita attività, nonché per il reato di ricettazione. Ora sono stati portati presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell'gutorità giudiziaria.