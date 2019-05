Sabato 25 Maggio 2019, 13:43

Un'operazione antidroga che ha visto impegnati 20 uomini del Commissariato di Polizia di Stato di Aversa (Caserta) è stata eseguita nelle ultime ore, nell'ambito del contrasto alle piazze di spaccio, in particolare quella delle zone «bene» della città come viale Olimpico.Due persone sono state arrestate. La moglie di uno di loro, per ritardare l'ingresso dei poliziotti ha inscenato un malore mentre il coniuge cercava di nascondere la droga ed altro materiale poi rinvenuto.Nel corso delle varie perquisizioni gli agenti hanno sequestrato 4 orologi Rolex, bilancini di precisione, 30 mila euro in assegni bancari, 40 mila euro in contanti, monili e collane d'oro e 300 grammi tra droga, in particolare hashish suddivisa in 25 stecche e materiale per il confezionamento.