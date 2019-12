Finisce in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente 39enne di Arienzo, in provincia di Caserta). Nascondeva la droga in un barattolo del bagnoschiuma. Il blitz è scattato proprio nella città di Arienzo, con i carabinieri della locale stazione che unitamente a personale dell'aliquota operativa della Compagnia di Maddaloni e del nucleo cinofili di Sarno.



I militari dell'Arma, durante una perquisizione personale e domiciliare di P.C. hanno rinvenuto e sequestrato tre grammi di cocaina suddivisa in tre dosi nascoste in un bicchiere di plastica. Invece 79 involucri contenenti cocaina del peso complessivo di 18 grammi sono stati rinvenuti all'interno di un contenitore in plastica simile ad un bagnoschiuma con apertura nella parte sottostante nonché materiale per il confezionamento. Sequestrata anche la somma contante di 260 euro, ritenuta provento dell'illecita attività. © RIPRODUZIONE RISERVATA