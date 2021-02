CASTEL VOLTURNO - Oltre 15 kg di droga, marijuana e hashish, sono stati trovati ieri sera dai Carabinieri in un'auto abbandonata a Castel Volturno, in provincia di Caserta. I militari della sezione operativa della compagnia di Casal di Principe hanno sequestrato 9,387 kg di marijuana e 6,257 kg di hashish. La droga era riposta in dei borsoni e in alcune grosse buste nere. L'auto, una BMW serie 3, era abbandonata a bordo strada lungo via Marotta, a Castel Volturno.

Ultimo aggiornamento: 17:58

