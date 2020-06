Nella tarda serata di ieri, la Squadra Mobile di Caserta e il commissariato di Santa Maria Capua Vetere hanno tratto in arresto Domenico Pelliccio, 57enne napoletano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione di polizia è stata realizzata nell’ambito di un servizio predisposto ad hoc dalla sezione antidroga della Squadra Mobile casertana e dai colleghi del commissariato sammaritano, al fine di contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Pelliccio è stato fermato mentre viaggiava, a velocità sostenuta, a bordo della sua macchina sulla Statale Appia, nel comune di Casagiove; alla vista degli agenti, l'uomo ha tentato di occultare in bocca un involucro che solo grazie al rapidissimo intervento di un operatore non riusciva ad ingoiare. Le verifiche effettuate successivamente avrebbero consentito di accertare che l'involucro conteneva 18 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 9.70 grammi, molto probabilmente destinate ad altrettanti clienti del posto, come rilevato anche dalla consultazione di alcuni foglietti manoscritti, trovati in sede di perquisizione, su cui erano appuntati nomi e cifre.

La droga e i “pizzini” venivano sequestrati, così come la somma contante di 205 euro che Pelliccio possedeva e che, in quanto disoccupato, era ritenuta sicuro provento dell’attività illecita. Anche l’auto, che il soggetto guidava nonostante avesse la patente di guida revocata, veniva sottoposta a sequestro perché sprovvista di copertura assicurativa.

