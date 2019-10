Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Caserta, tra Acerra e San Felice a Cancello: tra queste, padre e figlio. Si tratta di G.F. 37 anni, D.M. 26 anni, finiti in carcere e P.M. 63 anni, agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e armi (accusa, quest'ultima, di cui rispondono solo padre e figlio).



In particolare i primi due, a seguito di una perquisizione personale e sull'auto, eseguita ad Acerra sono stati trovati in possesso di 4 chili di sostanza stupefacente di tipo hashish.



La successiva perquisizione domiciliare effettuata a San Felice a Cancello presso l'abitazione dei congiunti, invece, ha permesso di recuperare 7 piante di marijuana dell'altezza di un metro e 60, altri 7 grammi e mezzo di hashish materiale per il confezionamento, un fucile marca Pietro Beretta detenuto illegalmente e modificato con il taglio delle canne per accrescerne il potere offensivo, oltre a 24 cartucce di vario calibro e cinquemila euro in banconote di vario taglio.

Giovedì 10 Ottobre 2019, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA