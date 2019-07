Il titolare di noto un circolo ricreativo di Santa Maria a Vico ubicato nei pressi di piazza Falcone e Borsellino, zona della movida locale, è stato destinatari di una sospensione dell'attività di 15 giorni a seguito di alcuni controlli eseguiti dagli agenti del commissariato di polizia di Maddaloni. La polizia ha riscontrato all'interno del locale la presenza di diversi pregiudicati, rivenendo anche un quantitativo di droga in possesso di alcuni avventori ed un coltello trovato addosso ad un giovane cliente. Dopo una verifica della licenza, gli agenti hanno inoltrato la richiesta di sospensione al questore di Caserta che ne ha disposto la chiusura per 15 giorni per garantire la tutela della sicurezza pubblica.

Lunedì 8 Luglio 2019, 16:32

