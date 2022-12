Droga nelle serate della movida a Caserta: arrestato pusher 31enne

La polizia di stato di Caserta, nell’ambito delle attività finalizzate alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga, in particolare nei luoghi della movida del capoluogo a cavallo del fine settimana, ha arrestato in flagranza di reato un trentunenne casertano per i reati di spaccio e detenzione ai fini di vendita di sostanze stupefacenti, lo stesso risultato già gravato da precedenti per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di droga.

In particolare, gli agenti della squadra mobile lo scorso sabato sera ponevano attenzione sugli spostamenti di un soggetto, sospettato di aver intrapreso una fiorente attività di spaccio nel capoluogo casertano.

Alle ore 22 circa, mentre cominciava una massiccia affluenza nei luoghi della movida, veniva notato avvicinarsi con la propria autovettura ad un giovane al quale, in cambio di denaro, consegnava un involucro, successivamente risultato contenente cocaina.

Gli agenti, pertanto, fermavano l’uomo e procedevano a perquisirlo, rinvenendo nel vano della leva del cambio del veicolo circa 3 grammi di cocaina e 5 grammi di crack, suddivisi in trenta dosi pronte per la commercializzazione, nonché la somma di euro 800, ritenuto provento dell’attività delittuosa.

Lo spacciatore veniva, quindi, accompagnato in questura e, al termine delle attività di riscontro, dichiarato in arresto.