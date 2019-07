Mercoledì 24 Luglio 2019, 18:43

Un uomo di 36 anni, Michele Di Caprio, di Maddaloni, è stato arrestato con il beneficio dei domiciliari dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In suo possesso, circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e materiale per confezionare dosi, finito sotto sequestrato.Inoltre, nel comprensorio delle case popolari Parco Lourdes di via Starzalunga, sempre a Maddaloni, nascosta dietro una lampada di emergenza posizionata all'interno del vano motore dell'ascensore, i carabinieri hanno scoperto un congegno elettromeccanico a scorrimento, sulla cui estremità era stata realizzata una incavatura. All'interno del vano è stato rinvenuto e sequestrato un barattolo in vetro contenente circa 250 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina e crack.Nello stesso ascensore è stata trovata della cocaina nascosta in un calzino. Infine, è stato denunciato un 32enne in possesso di otto grammi di marijuana per uso personale segnalato al prefetto di Caserta. L'operazione antidroga è stata eseguita con l'ausilio del nucleo cinofili di Sarno.