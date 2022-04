Arrestato un 27enne di Casapulla. Nel corso di una perquisizione domiciliare , il giovane è stato trovato in possesso di 245 grammi di hashish occultato nella camera da letto e in una cantina, all'interno di un torchio vinario. Il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa del rito direttissimo.