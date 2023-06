Droga nel garage, la polizia arresta un 24enne

Detenzione di sostanze stupefacenti. Con questa accusa è stato arrestato un 24enne casertano dalla polizia del capoluogo.

In particolare, personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Caserta, nell’ambito delle predisposte attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stata attratta dai movimenti sospetti del giovane. Alla luce degli approfondimenti condotti, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio dell’uomo, rinvenendo all’interno di un garage a lui in uso 50 panetti di hashish del peso complessivo di 5 chilogrammi, 4 buste di cellophane sottovuoto contenenti 300 grammi di marijuana,un bilancino di precisione, materiale per la pesatura e confezionamento della sostanza, nonché la somma di mille 1.000 euro ritenuta provento dell’attività delittuosa.

Al termine degli adempimenti di rito, il 24enne, già con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato condotto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria.