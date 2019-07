Sabato 20 Luglio 2019, 13:28

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un giovane di 21 anni, Pier Luigi D'Alesio, è stato arrestato a Casaluce non solo perché trovato in possesso di alcuni grammi di hashish ma anche perché nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di otto munizioni da sparo. Un altro arresto è stato eseguito dai militari a Trentola Ducenta dove è stato fermato un giovane di Scampia, Salvatore Palomba, 29 anni, con 3,8 grammi di cocaina e 1.325 euro e due telefoni utilizzati nell'attività illecita di spaccio.Infine, un terzo arresto è stato eseguito dai carabinieri di San Nicola la Strada a carico di un immigrato di 30 anni, Sow Mowov del Gambia, mentre prelevata marijuana e hashish all'interno di alcune siepi della villa comunale sul viale Carlo III per poterla spacciare a giovani del posto.