Coltivava droga e falsificava profumi mentre era agli arresti domiciliari

CASTEL VOLTURNO - a Pinetamare, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato un 31enne del posto per coltivazione di sostanza stupefacente. L’uomo, tra l'altro sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 3 piante di canapa indiana tipo “marijuana” dell’altezza di circa un metro, coltivate in vasi rinvenuti all’interno di una serra artigianale creata nel garage della sua abitazione. All’interno del medesimo locale garage i carabinieri hanno, inoltre, rinvenuto e sequestrato 1948 confezioni di profumo contraffatto dei marchi delle più famose case produttrici internazionali; numerosi barcode per antitaccheggio; rotoli adesivi recanti scritta “Original” e la somma contante di 9.670 euro ritenuta provento di illecita attività. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.

