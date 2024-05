Droga-shop in auto, le dosi nella cuffia della leva del cambio: preso a Santa Maria Capua Vetere

Un giovane di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere poco dopo le 21 di ieri, mentre stava cedendo dello stupefacente ad un giovane acquirente. È accaduto nel parcheggio di un ristorante in via Della Valle, quando i militari dell’Arma, in un servizio di controllo del territorio, hanno notato i movimenti sospetti di due giovani che, alla loro vista, sono rientrati frettolosamente nelle rispettive autovetture.

Il fare nervoso e intollerante al controllo mostrato dal 27enne, già in passato resosi responsabile di reati in materia di stupefacenti, ha subito indotto i carabinieri a procedere alla sua perquisizione personale e veicolare.

All’interno dell’auto, ben occultate nella cuffia della leva del cambio, sono state rinvenute e sequestrate 20 stecche di hashish, 12 dosi di cocaina, alcune bustine di marijuana, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 255,00 euro in banconote e monete di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Accompagnato in caserma è stato arrestato e condotto ai domiciliari.

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.