Giovane fermato ad un posto di blocco e perquisito, in auto nascondeva droga, soldi, due telefonini e schede telefoniche: arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Si tratta di un 26enne di Mondragone, fermato nel primo pomeriggio di oggi in via Castel Volturno dai carabinieri del Reparto territoriale della città costiera. A insospettire i militari la guida a tratti pericolosa con manovre repetine fatte dal giovane a bordo della sua Fiat Panda.

I carabinieri hanno intimato l’alt al giovane che, dopo aver fermato l’auto, si è subito mostrato nervoso e intollerante al controllo inducendo i militari ad eseguire una perquisizione personale e veicolare nei suoi confronti. All’interno del vano portaoggetti dell’auto è stato rinvenuto e sequestrato un borsello da uomo nel quale sono stati trovati 29 involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack, due smartphone con relative schede telefoniche, 355,00 euro in banconote di vario taglio e numerose bustine per il confezionamento delle dosi.



Il 26enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.