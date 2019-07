Mercoledì 31 Luglio 2019, 12:46

Nascondevano la droga in un intercapedine ricavato sotto alcune mattonelle rimovibili del bagno del loro appartamento, i coniugi arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del commissariato di polizia di Santa Maria Capua Vetere, nel corso di una perquisizione nel rione della case popolari Iacp a Santa Maria Capua Vetere. I coniugi sono stati arrestati per possesso di circa 25 grammi di cocaina, bilancini di precisione, attrezzature per il confezionamento delle dosi e denunciati anche per possesso di 25 stecche di sigarette di contrabbando senza bollino del Monopolio di Stato.L'operazione antidroga è stata eseguita con l'ausilio dei cani Delios e Bolt della Guardia di Finanza di Aversa. I coniugi, avevano consegnato subito la sostanza stupefacente ma il gesto anomalo ha insospettito gli agenti che hanno scoperto altre dosi già confezionate. La coppia di spacciatori era in possesso anche di 2.300 euro in banconote ritenute provento dell'attività illecita. Ora si trovano ristretti nelle carceri di Santa Maria Capua Vetere e Pozzuoli.