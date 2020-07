LEGGI ANCHE

Scoperta e smantellata una piazza di spaccio con vendita a domicilio nel comune di San Potito Sannitico, in provincia di Caserta., emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 5 persone ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.che aveva organizzato una vera e propria piazza di spaccio con la vendita presso il domicilio di una coppia, dotato di sistema di videosorveglianza per verificare eventuali controlli delle forze dell'ordine. È emerso dalle indagini che il gruppo aveva un fornitore di fiducia il quale a sua volta utilizzava dei corrieri per rifornire lo stupefacente e «pusher» per la cessione dello stupefacente al dettaglio.