Sabato 28 Settembre 2019, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 07:20

Drogato al volante provocò un grave incidente nel quale due carabinieri rimasero feriti. Ieri Salvatore Rossiello, difeso dall’avvocato Daniele Pasquariello, è stato assolto perché il narcotest col quale fu trovato positivo alla cocaina fu eseguito senza le garanzie di legge. Il giudice monocratico del tribunale di S.Maria C.V. non ha quindi potuto tener conto degli esami tossicologici e ha dovuto respingere la richiesta di condanna del pm Occhionero a un anno e otto mesi. Nell’agosto 2017 l’uomo non si fermò al semaforo rosso a prese in pieno l’auto dei carabinieri. I due militari ebbero prognosi di 40 giorni e dieci giorni.