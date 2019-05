Domenica 26 Maggio 2019, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 11:38

Fuga per la libertà, nella notte, per due detenuti del carcere di Carinola, artefici di una clamorosa evasione di cui si è avuta notizia questa mattina. Ervis Markja e Adriatik Geka, entrambi albanesi e sui vent’anni, sono riusciti a farsi beffe del sistema di sicurezza e dei sorveglianti e sono scappati dal penitenziario a quanto pare intorno alle tre, segando le sbarre e calandosi con le lenzuola sotto una pioggia battente. Qualche ora dopo è scattato l’allarme e ora è caccia all’uomo in tutto il Casertano. Il primo intervento sul posto è stato dei carabinieri, ma ora anche la polizia è coinvolta nelle ricerche.