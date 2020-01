Quanto tempo è trascorso prima che la stanza di Anna ed Emma venisse avvolta dal fumo? Su questo si stanno interrogando i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e della stazione di Carinola: sono loro che stanno indagando sull'incendio nella casa di riposo «Il Pino» di corso Umberto a Carinola. Il tutto è coordinato dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, diretta da Maria Antonietta Troncone. E la Procura non vuole lasciare nulla al caso: si parte dell'escussione di alcuni testimoni, gli operatori, ben cinque, che erano in servizio sabato scorso. Fra loro c'è anche un'infermiera che è ricorsa alle cure mediche.



Sabato pomeriggio, due donne ospiti della struttura, la 56enne Emma Romagnolo e la 79enne Anna Penna, sono state uccise dal fumo inalato. Stavano riposando, dopo aver pranzato, e sono rimaste lì in camera per tutto il tempo. Una delle due ha tentato di fuggire, infatti è stata trovata ai piedi del letto, ma era troppo tardi. Perché nessuno si è ricordato di loro? Perché non sono state messe in salvo? Su questo e altro si incentrerà l'inchiesta. Già sabato scorso i carabinieri sequestrarono la struttura e probabilmente oggi verrà aperto un fascicolo per omicidio colposo dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Domani, intanto, si svolgerà l'autopsia sui cadaveri delle due poverine per poi consegnare le salme ai familiari.

Il giorno dell'incendio, sul posto, si era presentato un cugino di Emma Romagnolo, residente a Sant'Andrea del Pizzone, frazione di Formicola. E a lui verrà consegnata la salma della poverina. Quella di Anna Penna, invece, andrà ad Apollosa, dove la aspetta il fratello, unico rimasto della famiglia. La donna non era molto conosciuta in paese, essendo andata via parecchi anni fa. L'unico familiare rimasto è il fratello Giuseppe, che vive nel Sannio con la sua famiglia. Altri parenti, invece, si sono trasferiti in passato all'estero e vivono in

Le indagini dei carabinieri di Mondragone e della squadra di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Caserta, puntano ad accertare la sussistenza di responsabilità in capo a chi doveva vigilare e garantire la sicurezza delle persone. L'interno dell'immobile, un palazzo ubicato nel centro del paese, era stato oggetto di lavori da non molto tempo: dai primi accertamenti sarebbero emerse grave mancanze sotto il profilo dei dispositivi idonei a tutelare l'incolumità degli ospiti e delle vie di fuga. Intanto, si piangono le vittime di questa assurda tragedia che poteva essere evitata.



