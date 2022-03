Due nuovi impianti in località Lo Uttaro Ecologisti in piazza

Si preparano a scendere in piazza i rappresentanti del Comer (Comitato emergenza rifiuti) per dire no ai due nuovi impianti di selezione dei rifiuti che il Comune di Caserta ha previsto in località Lo Uttaro. Nel dettaglio si tratta di due siti per il trattamento e il riciclo degli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio e vetro che dovrebbero vedere la luce nell'ex mattatoio di viale Edison.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati