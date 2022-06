Due paesi si alleano per donare sangue e salvare Miriam

A Camigliano parte la raccolta sangue per tentare di salvare la giovane Miriam D.B., la trentenne del posto vittima di un terribile incidente stradale, avvenuto la scorsa notte. La ragazza stava transitando con la sua vettura lungo l'Appia, nei dintorni di Pastorano, a pochi chilometri dal casello autostradale, in compagnia del fidanzato, Dario D.L., originario di Teano. L'automobile sulla quale viaggiava la coppia è andata a schiantarsi frontalmente contro un'altra vettura, con a bordo un ventiduenne di Castel Campagnano e un ventitreenne di Caserta. L'impatto tra le due auto è stato tremendo. Fortunatamente, alcuni utenti lungo la strada hanno chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione di Capua e l'equipe medica del 118. I due ventenni sono stati trasportati alla clinica «Pineta Grande» di Castel Volturno: le loro condizioni sono stabili. Se la caverà con una ventina di giorni di riposo, invece, Dario D.L., che ha riportato solo alcune ferite superficiali. Miriam, al contrario, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale «Sant'Anna e San Sebastiano» di Caserta.



Al momento, le condizioni della trentenne sono critiche. La giovane donna, infatti, è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla testa. La trentenne sta continuando a lottare nel suo letto d'ospedale, ma ora, come riferito anche dagli stessi dottori, c'è bisogno di sangue. Miriam, d'altronde, ne ha perso molto in seguito allo schianto. Proprio per questo motivo, la comunità di Camigliano ha deciso di farsi avanti per tentare di aiutare in ogni modo possibile la propria concittadina. Gli abitanti del posto hanno inondato i social di appelli, con i quali proveranno a promuovere la raccolta del sangue necessario alla trasfusione. «Condividiamo questa richiesta di disponibilità alla donazione di sangue per aiutare Miriam, coinvolta in un tragico incidente stradale», hanno comunicato moltissimi cittadini camiglianesi sui loro profili web, «chi può si rechi a donare il sangue presso il centro trasfusionale di Caserta. Siamo vicini alla famiglia e sosteniamo Miriam ed i suoi cari con la preghiera».



Nel frattempo, anche molti abitanti della vicinissima Pignataro Maggiore, città nella quale lavora la giovane Miriam, hanno voluto aderire all'iniziativa lanciata sui social. La speranza, ora, è che le persone rispondano in massa all'appello promosso dai cittadini del paese casertano. Senza l'aiuto dei volontari, d'altronde, i medici non potranno fare ulteriori miracoli. Dopo gli ultimi due anni, sfortunatamente, sono sempre meno i cittadini campani che scelgono di donare il proprio sangue. Le aziende ospedaliere, così come i diversi centri Avis del territorio, sono in enorme difficoltà. Molte associazioni hanno cercato di promuovere varie iniziative per sensibilizzare le persone su questa importante tematica, ma i numeri, ad oggi, non sono per nulla incoraggianti.