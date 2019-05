Giovedì 30 Maggio 2019, 14:48

Due quintali di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caserta nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di un cittadino ucraino di 53 anni. Il carico, pari a mille stecche per un valore stimato in 80mila euro, erano nascosto in un'auto di grossa cilindrata con targa ceca che è stata fermata al casello di Napoli Nord della A1. Le sigarette erano stipate anche nella parte posteriore dell'abitacolo e coperte solo da un telo nero. il tabacco, è emerso, era destinato al mercato campano e privo del contrassegno di Stato, riportava i marchi di noti gruppi, e si trattava in gran parte di sigarette cosiddette «cheap white», ovvero di tabacchi originali recanti marchi registrati nei rispettivi Paesi di produzione (Russia, Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina), che non possono, tuttavia, essere venduti in Italia o all'interno dell'Unione Europea, in quanto non conformi ai parametri minimi di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.