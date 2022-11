La Reggia-Reggia, l'half marathon internazionale di Caserta, è pronta ad accendere le luci della sua ottava edizione, unendo sport e turismo per l'intero week end. Saranno duemila i maratoneti attesi in città per la 21 chilometri agonistica, mentre altre centinaia di appassionati percorreranno i tre chilometri previsti per la Family run, tra il centro storico e i giardini della Reggia.

Domenica sarà una giornata con tante iniziative tra le mura che circondano il parco della struttura vanvitelliana, patrimonio dell'Unesco e corso Trieste, dove verranno allestiti il villaggio sportivo e l'ampia zona partenza, in collaborazione con alcuni esercenti, che stanno ricevendo le adesioni per la camminata a passo libero. L'Asl casertana anche quest'anno è accanto agli organizzatori, coordinando per l'intera vigilia della corsa le visite di prevenzione, grazie ad un equipe medica e alle strutture sanitarie allestite negli ambulatori mobili in piazza Carlo di Borbone. Sarà possibile eseguire gratuitamente lo screening della mammella, della cervice uterina, delle patologie del colon, nonché la diagnosi del melanoma. Il Comune è in prima fila a collaborare con la Reggia Running, la società podistica organizzatrice dell'evento, presieduta da Franco Rivetti.

Lo ha detto il sindaco intervenendo nei giorni scorsi alla presentazione della corsa nella sala consiliare del Belvedere di San Leucio: «Siamo a fianco della manifestazione ha affermato Marino, accompagnato dall'assessore Massimiliano Marzo per il rilancio dell'attività, che viene praticata da migliaia di appassionati in tutta la regione. L'evento Reggia-Reggia è tra le eccellenze sportive delle gare di fondo in Italia. Peccato non correrla, ma qualche chilometro lo farò». La Federatletica regionale per dare maggiore impulso all'evento ha deciso di assegnare alla mezza maratona di Terra di Lavoro, tra le prime in Italia per numero di partecipanti, il campionato regionale individuale e di società di maratonina per la categoria master: «Il capoluogo e l'intera provincia afferma il presidente campano Bruno Fabozzi vengono premiate per l'assidua presenza alle manifestazioni, attraverso atleti e società». La città si prepara ad accogliere gli sportivi e le famiglie al seguito.



Nel quartier generale dell'Half Marathon continuano ad affluire i dati sui partecipanti: almeno un terzo delle presenze proviene da una decina di regioni d'Italia, anche se in gara ci saranno runners d'Oltralpe e dei paesi dell'est Europa, oltre ad un manipolo di atleti nord africani. Decine di comitive sono attese dalla Puglia, Toscana, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna. Altre prenotazioni dagli Appennini, con i cinquanta arrivi dei Lupi d'Abruzzo. Pochissimi ormai i posti nei bad and breakfast, mentre in qualche albergo c'è il sold out. E si va verso il tutto esaurito anche nel parcheggio sotterraneo della Reggia, dove sosteranno bus, camper e furgoni delle società podistiche. Tra i partner istituzionali della kermesse anche i Comuni di Casagiove e San Nicola La Strada, attraversati dal percorso di gara, l'Esercito e l'Aeronautica militare, il cui cappellano don Domenico Di Luccio officerà un rito religioso per gli atleti sabato mattina; Camera di Commercio; Confcommercio; Rotary Club. In campo anche Mi voglio bene, l'Associazione per la lotta contro l'ictus cerebrale e alcuni istituti scolastici, che forniranno studenti allo staff, per il programma formativo di alternanza scuola-sport. Imponente la macchina organizzativa per gli allestimenti tecnici sul percorso e la consegna dei pacchi gara agli atleti. Impegnati circa duecento volontari. All'arrivo medaglia per tutti i finisher. Le chiusure al traffico interessano Corso Trieste, via Unità Italiana, via Roma, via Renella, viale Lincoln, via Acquaviva, viale Belvedere, la salita di Pucciaciello, via Passionisti.