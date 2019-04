CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Aprile 2019, 12:00

Qualcuno avrebbe fatto sparire dalla scena del crimine la pistola che impugnava una delle vittime.È il sospetto degli investigatori che potrebbe inquadrare il duplice delitto di Durazzano nel quadro della legittima difesa. Una teoria che saranno le analisi sui due cadaveri, inclusa la prova dello stub, previste per lunedì all'ospedale «Rummo» di Benevento, a confermare o smentire. Serpeggia, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, la possibilità che Francesco D'Angelo abbia esploso le fucilate per proteggersi dall'ira di quelle che poi sono diventate le sue vittime. Mario Morgillo e Andrea Romano, suocero e genero della confinante Santa Maria a Vico, quel giorno lo avrebbero pedinato e minacciato. E forse erano armati. Per questo D'Angelo avrebbe fatto fuoco. Quanto accaduto tra i protagonisti della vicenda, sia nelle ore precedenti la sparatoria che nell'arco dell'ultimo anno, peraltro sembra confermare che D'Angelo si sentisse in pericolo. Le liti tra il 52enne operaio di Durazzano e i Morgillo si sono succedute con il passare dei mesi. Gli insulti, le minacce, si sono trasformate in aggressioni. E, dopo le violenze, sono arrivate anche le denunce. L'odio si è incancrenito.