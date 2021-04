Duplice omicidio, il boss Bidognetti assolto in Appello 31 anni dopo

Assolto a trentun anni dall’agguato che costò la vita a Francesco De Chiara, detto ‘o peccatore, e al geometra, assassinato per errore, Tobia Andreozzi. Il boss Francesco Bidognetti, difeso dagli avvocati Carlo De Stavola ed Emilio Martino, ha ottenuto, ieri, dai giudici della III sezione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli, la conferma del verdetto assolutorio emesso nel 2010 contro cui si era appellata la Procura generale. La Corte, presieduta dal giudice Eugenia Del Balzo (a latere Barbara Grasso), ha invece accolto la richiesta del pg Ilda Iadanza in merito alla posizione di Raffaele Cantone, condannandolo all’ergastolo in quanto esecutore materiale del delitto. Bidognetti fu accusato di esserne il mandante