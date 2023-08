E' ubriaco, semina il panico davanti al chioschetto: l'Arma lo salva dal linciaggio

Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il 27enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, che ieri è stato arrestato da una pattuglia del radiomobile della compagnia di Casal di Principe. Erano le 23:30 di ieri quando i militari dell’Arma sono intervenuti nell'area giochi denominata "il chioschetto 16" di San Cipriano d’Aversa dopo una segnalazione di cittadino extracomunitario. La segnalazione dei passanti indicava lo straniero come un uomo che importunava una minorenne. In realtà, la ragazza - una volta individuata - ha spiegato di essere maggiorenne e di essere stata realmente importunata dal marocchino, come tutti gli altri. L'uomo nell'occhio del ciclone, infatti, era in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol e parzialmente svestisto e stava molestando dei passanti.

Al loro arrivo i carabinieri hanno dovuto prima sedare gli animi di alcuni cittadini intenzionati a linciarlo per poi procedere al suo arresto.

Durante queste fasi l’uomo, nel tenativo di sottrarsi all’arresto e darsi alla fuga, ha sferrato calci e pugni nei confronti dei militari dell’Arma procurando lesioni agli arti dei carabinieri: graffi, prevalentemente, lungo le braccia.

L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.