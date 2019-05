CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Maggio 2019, 08:26

Il Comune si arrende, azzoppato lo «Street control»: prima conseguenza della sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni che limita l'utilizzo del rilevamento delle infrazioni del codice della strada mediante telecamera, posizionata sulle vetture dei vigili urbani, connessa a un tablet e in remoto con le banche dati della motorizzazione. È una rivincita parziale dei multati.Sospesa la contestazione, attraverso il sistema delle «multe a strascico», relativamente all'omessa revisione obbligatoria dei veicoli e alla mancata copertura assicurativa. Queste ultime due infrazioni, secondo il giudice onorario Alfonso Di Nuzzo, vanno contestate in maniera immediata al trasgressore. Diversamente sono nulle, come sancito nella sentenza numero 10819/18, che ha suscitato molto clamore. Bocciata invece la procedura di contestazione in differita con convocazione postuma in ufficio delle persone sanzionate, controllo aggiuntivo della certificazione dei veicoli ed elevazione dei verbali.