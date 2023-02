«Concedere in comodato d'uso gratuito immobili comunali alla Caritas e alle Vincenziane è un atto solidale. Non tutto deve essere suscettibile di valutazione contabile». Questa la sintesi della posizione dei consiglieri di Noi Aversani con Federica Turco e de La Politica che serve con Mariano Scuotri alle critiche avanzate dalla consigliera del Pd Eugenia D'Angelo sulla concessione in comodato d'uso gratuito alle due strutture cattoliche.

«Per farci cosa? Ad oggi - ha dichiarato Turco - non ho sentito idee alternative se non la fruttuosità economica di tali strutture. Non tutto deve essere suscettibile di valutazione contabile, di un calcolo asettico e distaccato. Forse presi dai "conti", non si è attenti a vedere e vivere i servizi che la struttura Caritas mette a disposizione della città di Aversa e dell'agro aversano. Il tutto a costo zero, grazie a Don Carmine, vero pilastro della nostra comunità, punto di riferimento per tanti giovani e per le associazioni, attento e sensibile a tutti i problemi sociali che riguardano la nostra comunità e grazie ai tanti volontari che, a qualunque titolo, mettendo a disposizione gratuitamente il loro tempo, donano ai nostri concittadini e al nostro territorio un sostegno indispensabile nella lotta alla povertà e alle problematiche sociali».

Sulla stessa scia La Politica che serve con i consiglieri Domenico Menale, Antonio Andreozzi, Paolo Cesaro e Mariano Scuotri che parlano addirittura di «vergogna». «La consigliera D'Angelo ci chiede di sfrattare chi fa solidarietà e offre servizi per monetizzare. Soldi sulle spalle della povera gente e di chi ha bisogno. Il Comune di Aversa ha effettuato, con l'acquisizione al patrimonio delle proprietà immobiliari dell'estinto Istituto Moretti, un'operazione a tutela di tali strutture e dei servizi che esse ospitano, senza alcun onere e spesa economica per l'ente ma esclusivamente a vantaggio della collettività».

«In particolare - continuano - abbiamo voluto confermare la condizione di affidamento gratuito per la Caritas, perché riteniamo che oggi essa svolga un ruolo insostituibile». «Oggi la Caritas concludono Scuotri e compagni - offre un'opera insostituibile a costo zero, donando alla nostra città una spalla indispensabile nella lotta alla povertà e alle problematiche sociali: a sentire ciò a cui allude la consigliera D'Angelo, avremmo dovuto sfrattare la Caritas o chiedere soldi a chi ogni giorno offre tantissimi servizi gratuiti a tutti i cittadini, senza i quali forse il comune dovrebbe spendere migliaia di euro per garantire forse la metà di quello che oggi garantisce la Caritas di Aversa? Quello sarebbe un vero scandalo».