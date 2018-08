Edificio a rischio, sindaco indagato

Lunedì 13 Agosto 2018, 07:55 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2018 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al sindaco di Aversa Enrico De Cristofaro viene notificato un avviso di garanzia e contemporaneamente il Comune di Aversa viene condannato a realizzare lavori i cui costi si aggirano intorno al milione di euro. Il tutto ruota intorno a un vecchio stabile in via Frattini, in parte di proprietà comunale, per il quale vi erano state almeno tre ordinanze dei magistrati disattese dall’amministrazione.«La bomba ad orologeria di via Frattina - attacca l’ex vice sindaco di De Cristofaro, Federica Turco - al di là del milione di euro dovuto dal comune per i lavori, cosa nasconde?». «L’unica cosa certa – continua Turco - è che il 10 agosto scorso il dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Aversa Raffaele Serpico, all’esito di ben 4 ordinanze di esecuzione di opere per la tutela della privata e pubblica incolumità, si sveglia dal torpore ed incarica la messa in sicurezza dell’immobile in via Frattina dopo che il tribunale di Aversa dal lontano 2008 ha ordinato l’esecuzione ad horas dei lavori di somma urgenza». Devastanti i costi per le casse comunali: il consulente nominato dal tribunale, l’ingegnere Carmine Andreozzi, ha quantificato le opere in oltre 700 mila euro oltre i maggiori oneri e spese tecniche. La proprietà, assistita dallo studio dell’avvocato Tommaso Castiello ha ottenuto due pronunce di condanna dell’ente all’esecuzione delle opere.