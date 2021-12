«Effetto Ztl sospesa a Caserta Torna il passeggio in corso Trieste»

L'interruzione al traffico in via Colombo negli ultimi tre giorni ha comportato la sospensione della Ztl al corso Trieste, limitazione che negli ultimi tempi aveva subito modifiche orarie e tolleranza per agevolare la ripresa delle attività commerciali dopo le prime rigorose restrizioni per la pandemia. Auto in circolazione sull'asse principale del centro urbano, parcheggio tollerato dall'incrocio via Colombo-via Don Bosco a tutta piazza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati