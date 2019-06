Martedì 18 Giugno 2019, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urinano negli spazi pubblici, dormono all'aria aperta o sotto i portici, a volte occupano l'intero marciapiedi con coperte e cibi di ogni genere. Sono i senzatetto della città di Caserta che da anni sostano davanti alle uscite di emergenza della banca popolare di via Battisti a Caserta. Questo pomeriggio, però, due clochard si sono lasciati andare a scene di sesso. Petting, niente di più, ma tanto è bastato per far scattare la protesta di alcuni negozianti nei dintorni. I due clochard in questione sono assistiti dalle comunità di volontari delle due parrochie del centro. Più volte è stato chiesto loro di vivere in degli alloggi, ma dopo un breve periodo di assistenza, sono tornati in strada per scelta.