PARETE - A Parete i carabinieri hanno tratto arrestato un uomo di 27 anni di origini egiziane ma residente a Parete che dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 27enne, nella serata di ieri, dopo aver minacciato e aggredito fisicamente la 39enne convivente si è allontanato per le vie cittadine. I militari dell’Arma intervenuti si sono immediatamente posti alla ricerca dell’aggressore che hanno in poco tempo rintracciato. Costui, nei confronti dei carabinieri, si è posto con atteggiamento provocatorio ed in più occasioni ha tentato di aggredirli. Dopo vari tentativi, il 27enne è stato bloccato. A seguito di perquisizione personale i militari hanno rinvenuto e sequestrato 2 lame da rasoio. La donna con il volto riportante i segni delle percosse è stata refertata dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

