Quarto appuntamento oggi con "Comunalia", la manifestazione culturale organizzata dal Comune di Caserta, cofinanziata dal Poc Campania 2014-2020 e realizzata in collaborazione con l'Assessorato allo Sviluppo e alla Promozione del Turismo della Regione Campania. Stasera è la volta di Paolo Caiazzo, con lo spettacolo "Ehi, prof.", che ha già fatto registrare il pienone.

La kermesse, che ha come direttore artistico Alessandro Haber, sta riscuotendo un notevole successo: tutti sold out, finora, infatti, gli spettacoli in cartellone, fra la soddisfazione di chi vi ha partecipato e la delusione dei molti che, invece, non sono riusciti ad aggiudicarsi neppure un biglietto. Tante a questo proposito le proteste. «Non capisco come sia possibile che un minuto prima le prenotazioni non erano ancora aperte, e un minuto dopo l'apertura del sito era già tutto esaurito», è la considerazione della signora Lucia, appassionata di teatro, antica e fedele abbonata alla stagione teatrale del Parravano.

Un "mistero" chiarito dall'assessore agli eventi e vice sindaco del Comune di Caserta, Emiliano Casale. «Non c'è nessun arcano da svelare o disservizio da giustificare», dice. «Le prenotazioni non sono gestite da noi ma attraverso il sito www.eventbrite.it che apre a partire da 72 ore prima di ogni evento. La formula della gratuità degli spettacoli ha attirato centinaia di persone, provenienti anche da fuori Caserta. Da qui il pienone e qualche intralcio nel sistema. Certo c'è stata anche un inconveniente che subito abbiamo cercato di eliminare. Fino allo scorso appuntamento, infatti, - spiega Casale - ogni persona poteva prenotare fino a sei biglietti. Un problema che abbiamo risolto, chiedendo di creare un filtro: ora ognuno può aggiudicarsi solo due ticket. Speriamo così, di dare più tempo agli aspiranti spettatori e di mettere un freno anche alla cattiva abitudine di quanti, pur fermando i posti, poi non si presentano, provocando l'imbarazzante situazione di vedere diverse sedie vuote. Come è successo per la rappresentazione di Marisa Laurito. Ma questo è un problema evitabile solo confidando nella correttezza degli spettatori».

E poi, ci si può sempre affidare alla fortuna o al caso: «In ogni serata capita che vi siano una ventina di sedie riservate ai rappresentanti delle istituzioni che però non si presentano. Questi posti - aggiunge l'assessore - rimangono a disposizione di chi volesse passare a teatro e rivolgersi al botteghino».