Elda Buonanno Foley, da Capua a New York per insegnare lingua e la letteratura italiana nelle Università

Elda Buonanno Foley si è raccontata al pubblico e alle telecamere del Live Talk show Podcast nell'ambito degli incontri che il "Capua il Luogo della Lingua festival" dedica ai protagonisti del nostro territorio che, partiti da qui, oggi sono impegnati in professioni che hanno a che fare con i Linguaggi.

In dialogo con Mirko G. Rauso al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot - Cose d'Interni Libri la capuana doc, che venticinque anni fa decise di completare i suoi studi in Letteratura Comparata a New York dove oggi insegna Lingua e Cultura Italiana da docente universitaria, ha spiegato: «Dalla mia terra non mi sono mai allontanata, anzi. È sempre con me e continuo a coltivarla cercando anche di risolvere gli stereotipi che purtroppo incontro spesso tra i miei studenti.

E per me, che ho il culto della lingua italiana, essere di questa terra e della città in cui è nata la lingua italiana con il Placito Capuano ha un valore assoluto. E vedere la nostra lingua inglesizzata mi disturba molto perché sembra che perda il suo valore profondo».

Continua: «Quando la insegno scelgo le parole accuratamente, spiegandone ai miei studenti la storia e il significato specifico che cambia a seconda delle regioni, rendendole uniche e non sovrapponibili. Una ricchezza che, ad esempio, la lingua anglosassone non ha».

Già autrice del libro “In Viaggio per L’Italia: Percorso tra la cultura e la lingua del Bel Paese”, alle telecamere e al pubblico presente Elda Buonanno Foley ha raccontato il suo percorso e il suo prossimo progetto editoriale sulla nostra Italia.

«Come docente universitaria ho scritto tantissimi libri, su come insegnare l'italiano attraverso il cinema, la musica, ad esempio. Ma quello che sto portando avanti oggi con la Loescher Editore mi somiglia e mi entusiasma tantissimo. Utilizzo infatti il podcast, uno strumento moderno, dinamico, inclusivo, grazie al quale ho tracciato un viaggio artistico attraverso i luoghi italiani tutelati dall'UNESCO. Luoghi che ho racconto non soltanto dal punto di vista storico già noto, ma anche attraverso il loro valore sociale, culturale, ma soprattutto rintracciandone la dimensione territoriale che i turisti non avrebbero modo di conoscere altrimenti».

«Saranno disponibili entro la fine di quest'anno o agli inizi del 2025, - spiega Buonanno Foley - ma la cosa più importante è che il progetto è talmente piaciuto da immaginare ulteriori serie dedicate a temi diversi. Uno, ad esempio, racconterà le regioni d'Italia attraverso lo sguardo dei personaggi, storici e contemporanei, che le hanno vissute».