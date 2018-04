Sabato 7 Aprile 2018, 07:09 - Ultimo aggiornamento: 6 Aprile, 21:47

«Elena Ferrante? No, io non l'ho incontrata. Ma c'è grande collaborazione con gli autori». A raccontarlo, oggi a margine degli Screenings Rai a Matera, è Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction che insieme ad Hbo sta realizzando il primo adattamento per la tv del best seller mondiale L'amica geniale (ed. e/o), firmato dalla scrittrice che da sempre, pur diventata una celebrità anche negli Stati Uniti, ha preferito rimanere nascosta e mai svelarsi un pubblico.Proprio pochi giorni fa erano state diffuse le prime immagini della fiction, diretta da Saverio Costanzo. «Girata in italiano e in dialetto napoletano - racconta Andreatta - è il primo prodotto non di lingua inglese che andrà in onda tra i titoli di punta di Hbo. Credo che questo sia un punto di arrivo, una scommessa vinta che porta l'Italia immediatamente ai livelli più alti della produzione internazionale. La vedremo il prossimo autunno e la vedremo in contemporanea su Hbo e Rai1». In tutto, per ora, «sono 8 puntate da 50 minuti. È la prima serie, adattamento del primo volume della tetralogia, in cui vediamo Elena e Lila bambine e poi ragazze, all'inizio della loro amicizia. Così come nel libro della Ferrante».Protagoniste, le giovanissime Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, mentre Margherita Mazzucco e Gaia Girace compaiono negli anni dell'adolescenza. «Siamo all'incirca a metà riprese - prosegue Andreatta - Il set è uno dei più grandi studios a livello europeo: 25 mila metri quadri vicino a Caserta, dove abbiamo costruito il Rione in cui la storia è ambientata. Ma abbiamo girato anche dal vero a Napoli, in alcune location ancora uguali agli anni '50». Imponente l'operazione con 150 persone di troupe, 14 palazzine costruite per il Rione, 5 set di interni, una chiesa e il celebre tunnel che le due bambine trovano il coraggio di varcare allontanandosi per la prima volta da casa. I costumi saranno circa 1.500, tra realizzazioni originali e di repertorio. «Così come per I Medici abbiamo coinvolto molti artigiani nella zona di Prato - prosegue il direttore - a L'amica geniale stanno collaborando anche alcuni giovani dell'Accademia dell'arte di Napoli, guidati dallo scenografo Giancarlo Basili».Insieme a Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, «soggetto e sceneggiature sono firmate anche dalla stessa Elena Ferrante, che ha sposato completamente il progetto. Se io l'ho incontrata? - ride Andreatta - No, è una corrispondenza con gli autori che ci permette di avvalerci della sua collaborazione, molto attenta. E anche libera, però».