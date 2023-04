Marcianise, presentata la candidata a sindaco Tartaglione

«Il cambiamento non è una parola», è lo slogan scelto dalla candidata a sindaco del centrosinistra a Marcianise, Lina Tartaglione, con il quale ha concluso il suo intervento durante la presentazione ufficiale alle forze politiche e civiche che l’appoggeranno nella campagna elettorale. Nella sede del Pd in via De Felice, Tartaglione alla presenza del deputato Stefano Graziano, del presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero ha sottolineato di aver accettato la designazione con spirito di sacrificio e per iniziare un processo di impegno per la città che per molti versi appare spenta, ferma.