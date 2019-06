Lunedì 10 Giugno 2019, 00:53

CASAL DI PRINCIPE - Il sindaco di Casal di Principe è Renato Natale. Ha vinto al ballottaggio contro Luigi Petrillo con il 53% e più di 500 voti di scarto. La vittoria di Natale è stata immediatamente intuibile già dopo trenta minuti dall’inizio dello spoglio. Il sindaco uscente e ora riconfermato per un altro mandato, ha aspettato l’esito delle urne nel suo comitato elettorale di Corso Umberto I, quartier generale già nel 2014. La folla di amici, sostenitori e conoscenti si è riversata nella stanzetta a pochi metri dalla sua abitazione e a qualche centinaio dalla sede municipale di via Matteotti che lo vedrà inquilino per altri cinque anni. La tensione ha presto lasciato il passo ai sorrisi e alle pacche sulle spalle interrompendo quell’apnea tipica dello stato d’ansia quando si sta affrontando una prova molto importante. E poi il primo brindisi con una bottiglia di spumante casalese, de Il Principe. La festa si è riversata in strada per il corteo fino a piazza Mercato.