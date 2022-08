FI, Sarro e Grimaldi col fiato sospeso: Pd, Guida o Santagata

Domani è il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni politiche del 25 settembre e continuano a susseguirsi colpi di scena. Mancano meno di 48 ore e tutti i partiti continuano a riscontrare difficoltà nel riempire le caselle. Problemi dettati da una serie di motivi, non ultimo quello relativo al rispetto delle quote rosa, con candidate «forti» difficili da trovare sul territorio.

E a Caserta a farne le spese sembrano essere i big di Forza Italia, che rischiano seriamente di restare fuori dalla tornata elettorale. Sì, perché pare ormai certa l'esclusione di Carlo Sarro e probabile appare anche quella di Massimo Grimaldi dalle liste azzurre. Sarro e Grimaldi in un primo momento erano stati inseriti in terza posizione nei listini bloccati, rispettivamente dopo Berlusconi e Bernini (al Senato) e Tajani e Fascina, compagna di Berlusconi (alla Camera). Ieri, invece, la clamorosa indiscrezione. Il deputato uscente di Piedimonte Matese e il consigliere regionale sono scomparsi dalla lista abbozzata dal commissario Fulvio Martusciello, mentre altri due nomi - Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Amelia Forte di Sessa Aurunca - sono apparsi tra i possibili sostituti. Niente di ufficiale per ora, anche perché bisogna attendere l'esito della riunione che si è svolta ieri sera con i vertici di Forza Italia a Roma, ma tutto fa pensare che Terra di Lavoro resti a mani vuote. E, nella tarda serata di ieri, lo stesso Sarro affermava di non sapere nulla e, in merito alla sua esclusione dalla candidatura, diceva: «Circolano in queste ore molte sciocchezze».

Farà il pienone, invece, Fratelli d'Italia che, secondo la spartizione dei posti nella coalizione, potrà contare su tutti i collegi uninominali, quello al Senato e Aversa e Caserta alla Camera. A conti fatti potrebbero ottenere una candidatura tutti quelli che si erano proposti, visto che ci sarebbero posti anche nei plurinominali. Così Terra di Lavoro potrebbe schierare in Fratelli d'Italia Giovanna Petrenga, Marco Cerreto, Gimmi Cangiano, Alfonso Piscitelli e Giovanni Russo. Quest'ultimo, di Orta di Atella, è in pole per sostituire Catello Maresca - che con un post su Facebook ha ufficializzato la rinuncia alla candidatura - nel collegio di Aversa. Resta l'incognita di Lorenzo Cesa, leader dell'Udc, che è stato indicato come possibile papabile. Il collegio proporzionale alla Camera spetta alla Lega e, a meno di clamorose novità dell'ultima ora, sarà Gianpiero Zinzi a occuparlo.



E se il centrodestra soffre per una divisione interna che non è stata sanata nemmeno dal nuovo commissario Fulvio Martusciello, anche per questioni di tempo (nessuno si aspettava un'elezione politica il 25 settembre), il centrosinistra non se la passa poi tanto meglio. Nel gruppo ci sono, infatti, tensioni di non poco conto che hanno comportato qualche difficoltà nella scelta dei candidati, in particolare di quelli nei collegi uninominali. Terra di Lavoro resta indubbiamente una terra in prevalenza di centrodestra e il confronto diretto tra i partiti sembra pendere verso l'una parte piuttosto che l'altra. Ma non è solo questo che ha creato problemi: l'indicazione di candidati non iscritti al partito a discapito di amministratori locali Dem ha fatto scattare la polemica.

A puntare il dito conto i vertici locali del Pd non solo Mastella, ma anche il gruppo consiliare dei democratici in Provincia - Enzo Guida, Alessandro Landolfi, Ciro Marcigliano, Salvatore Lettera e Stefano Cioffi - che ha comunicato la propria contrarietà rispetto alla scelta del partito di candidare Liliana Trovato (la Trovato infatti è iscritta al partito del sindaco di Benevento e ha firmato la candidatura nell'uninominale Caserta per il Pd). Intanto, i Dem sono riusciti a candidare Graziano come capolista del listino alla Camera e Tommaso De Simone per l'uninominale al Senato in tempi record, ma ancora resta da riempire la casella di Aversa, dove il partito vuole inserire un sindaco del collegio. Non è escluso che nell'incontro tenuto ieri tra alcuni amministratori Dem si sia arrivata alla quadra facendo anche rientrare i dissidenti. Voci di corridoio parlano infatti di due nomi inviati al commissario regionale Boccia per la scelta definitiva: quelli del sindaco di Cesa nonché consigliere provinciale, Enzo Guida, e del primo cittadino di Gricignano, Vincenzo Santagata.

ITALIA VIVA-AZIONE

Il gruppo formato da Calenda e Renzi sta trovando serie difficoltà a presentare le liste e a Caserta la situazione non è delle migliori. I vertici locali brancolano nel buio e attendono direttive dall'alto. A quando pare il capolista al Senato a Caserta sarà Mariastella Gelmini, con Matteo Renzi a Napoli e nei collegi proporzionali si fanno i nomi di Angela Letizia, presidente del consiglio comunale di Marcianise, e di Teresa Ucciero. Da escludere, quasi sicuramente, la discesa in campo dell'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo in quota Italia Viva, dopo lo stop imposto da De Luca. E anche Vincenzo Santangelo di Maddaloni, consigliere regionale del partito di Renzi, non sarà presente in queste Politiche, come da lui stesso annunciato in una nota.

