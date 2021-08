Santillo in campo, è corsa a tre per Santa Maria Capua Vetere

Ora la competizione elettorale per le amministrative a Santa Maria Capua Vetere diventa una corsa a tre. Gabriella Santillo scende in campo per il centrodestra e si aggiunge al sindaco uscente Antonio Mirra e a Raffaele Aveta. Ieri, è stato per primo il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Marco Cerreto, ad esprimere «soddisfazione nell'aver raggiunto un'intesa con la Lega di Matteo Salvini per sostenere congiuntamente la...

