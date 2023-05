È l'argomento che, da 13 anni, tiene in scacco, in maniera bipartisan, la politica locale. La questione dei servizi di igiene urbana "nervo scoperto" del territorio irrompe nella campagna elettorale: nel 2010, per l'emergenza rifiuti, il sindaco fu rimosso dal Presidente della Repubblica; nel 2016, per la gestione del servizio Nu, decadde il sindaco e il consiglio comunale. E ora, il territorio è sempre nei bassifondi della classifica su scala regionale: sono falliti tutti gli "interventi speciali" e l'affiancamento sul territorio dei dipendenti Consorzio di Bacino. Il tasso di raccolta differenziata, dal 35% di media del 2017 è sceso poco al di sopra del 29%.

Con questo argomento scottante si cimenta Pino Magliocca. Il candidato a sindaco del "Cantiere di Idee" denuncia a testa bassa: «Le cifre parlano da sole. Non c'è nulla da aggiungere. Siamo al cospetto del disastro perfetto: non solo non è mai stata archiviata la fase emergenziale, come è ben visibile nelle strade del centro ed evidente nelle periferie, ma grazie alla caduta verticale del servizio di raccolta non è mai decollata una politica di sviluppo ambientale sostenibile. Siamo all'anno zero. Al danno, ovvero quello finanziario che pesa sulle tasche dei contribuenti, si aggiunge la beffa della perdita di occasioni di sviluppo. Il sindaco uscente non conosce il concetto di economia circolare».

Sbandierando le immagini dei cumuli di rifiuti indifferenziati e della discariche abusive, Magliocca passa dalla critica, fondata sui numeri, alla proposta: «C'è bisogno, oltre alla rifondazione del servizio di igiene urbana, di perseguire una politica mirata al conseguimento del reddito energetico. È un aiuto vero. Non è la solita mancetta per i cittadini a basso reddito: con un incentivo a fondo perduto si favorisce l'acquisto e l'installazione di sistemi di energia rinnovabile. Stiamo parlando di cose molto concrete e del problema delle bollette esose vero spauracchio per i bilanci familiari».

Anche Antonio Crimaldi si cimenta con i "temi green". Ha un doppio obiettivo: entrare in consiglio comunale e riorganizzare Fratelli d'Italia sul territorio. «Propongo la delocalizzazione, dal cuore del centro urbano, della fiera settimanale. Sarebbe una rivoluzione per la vivibilità perché la grande area di via Serao, oggi occupata da piattaforme di cemento e vasti piazzali di asfalto, dovrebbe diventare l'area verde attrezzata più importante della città». Intanto da Fdi arrivano i primi provvedimenti per i "traditori". «In ossequio al codice etico del partito ho richiesto, come di rito, la sospensione cautelativa dei consiglieri comunali uscenti Aniello Amoroso e Gaetana Crisci fino alla decisione degli organi competenti per statuto». Così, in una nota, l'onorevole Marco Cerreto, nonché commissario provinciale di Fdi, informa del provvedimento preso nei confronti dei due regolarmente iscritti al partito ma candidati in una lista opposta a Fdi.

La campagna elettorale cambia passo: non ci sarà nessun confronto pubblico tra candidati. Il sindaco uscente inaugura la "seconda fase". «Dopo aver trascorso molti giorni - spiega Andrea De Filippo - ad illustrare e spigare agli elettori quante e quali cose sono state fatte per il territorio correggendo anche qualche difetto di comunicazione, abbiamo fatto capire quanto grande sia stata la ricaduta di cinque anni di stabilità politica e di una consiliatura portata a scadenza naturale. Una cosa mai successa dal 1988 in poi. Ora, illustreremo quanti numerosi sono i progetti in itinere che vogliamo portare a termine. Chiediamo la riconferma per completare il lavoro avviato».

Michele Ferraro ha ieri incassato il sostegno dell'ex onorevole Antonio Del Monaco che, con un videomessaggio, ha chiesto un «appoggio e la mobilitazione a sostegno dal candidato sindaco per dare continuità all'azione grillina sul territorio a partire dai progetti per la vivibilità passando al più ambiziosi dei progetti: avviare un rinnovamento generazionale della classe politica».