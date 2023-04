Presente tutta la filiera istituzionale. Si è tenuta ieri mattina, nella sala del locale di via Napoli, Molo 33, la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco Antonella Lettieri e della lista Forza Italia Ricoloriamo San Felice a Cancello. Al tavolo dei relatori, oltre al coordinatore provinciale e sindaco di Arienzo, Giuseppe Guida, il coordinatore regionale ed europarlamentare Fulvio Martusciello, i vicecoordinatori regionali Amelia Forte e Franco Silvestro, l'europarlamentare Isabella Adinolfi e il segretario di presidenza della camera dei deputati Annarita Patriarca.

A fare gli onori di casa è stata Lettieri che ha acceso i riflettori sul progetto politico del partito degli azzurri, che ha concesso il simbolo solo a San Felice a Cancello. «Noi oggi presentiamo un progetto. Dico noi perché siamo una squadra. Quando abbiamo iniziato ha detto la psicoterapeuta - non ci credevamo. Il primo insieme è stato questo, il secondo è stato quello di restare e il terzo, infine, è che ora ci siamo. Qualcuno ci ha detto che siamo formichine, ma le formichine spostano gli elefanti. Forza Italia ha creduto in un territorio difficile come questo, famoso per cose brutte. Eravamo il paese più florido della Valle di Suessola e adesso ci siamo dimenticati pure chi eravamo, per cui dobbiamo risvegliare le coscienze dei cittadini. Nella mia lista ci sono sedici combattenti, io sono la diciassettesima e il sindaco di Arienzo il diciottesimo».

A prendere la parola, poi, il coordinatore provinciale Guida che non ha risparmiato attacchi all'altra donna candidato a sindaco, Eugenia Carfora. «Ha presentato una lista monca con soli dodici nomi. Non ha trovato nemmeno gente che la sosteneva. Sei una brava preside ha dichiarato - ma la politica lasciala fare a chi la sa fare».

In platea, anche l'ex parlamentare del M5s di Maddaloni, Marianna Iorio, che anche nella sua città d'origine ha candidato il fratello in una lista civica a sostegno del sindaco uscente Andrea De Filippo snobbando il progetto dei Cinquestelle. Entro sabato si registreranno anche le presentazioni delle altre coalizioni che sono scese in campo per il rinnovo del Consiglio comunale.

Emilio Nuzzo e Carmine Palmieri rischiano di aprire la campagna elettorale nello stesso giorno. Nelle prossime ore, per entrambi si terranno una serie di incontri. Per quanto riguarda, invece, la Carfora, a capo della civica «Speranza» è tutto ancora un'incognita, in quanto la stessa ha fatto sapere che preferisce lavorare in silenzio.