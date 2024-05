La carica dei 100, ma ci sono solo 17 “macchie” rosa. Parte la sfida nei 31 Comuni della provincia di Caserta che devono eleggere sindaco e consiglieri. Ieri alle 12 è scaduto il termine per presentare le liste e in corsa ci sono 100 aspiranti alla fascia tricolore, di cui 17 donne.



Ma la gara interesserà anche oltre 1.700 candidati consiglieri che si contenderanno i 374 posti disponibili nei civici consessi. A questi numeri vanno sottratti senza dubbio le 25 liste “farlocche” (e relativi sindaci) costituite prevalentemente da militari (possono usufruire dei giorni di congedo per la campagna elettorale) e stranieri, presentate a Ciorlano (6), Fontegreca (5), Rocchetta e Croce (6), Roccaromana (4) Tora e Piccilli (3) e Valle Agricola (1). Liste che spesso non raccolgono neppure una preferenza.

Sono tre i comuni che superano i 15mila abitanti, per i quali è previsto l'eventuale ballottaggio. Si tratta di Aversa (24 consiglieri da eleggere), Casal di Principe e Castel Volturno con 16 ingressi in assise. E 16 sono anche gli scranni da occupare a Capodrise, Gricignano di Aversa, Macerata Campania e Teverola. Mentre a Carinaro, Casapesenna, Casapulla, Curti, Francolise, Gioia Sannitica e Rocca d'Evandro sono 12 i posti disponibili, e solo 10 ad Ailano, Caianello, Castel di Sasso, Ciorlano, Conca della Campania, Fontegreca, Formicola, Marzano Appio, Piana di Monte Verna, Pietravairano, Prata Sannita, Pratella, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli e Valle Agricola.

Saranno 175.040 gli elettori che dovranno recarsi alle urne, con le donne a fare la parte del leone: 89.875 votanti contro 85.165 uomini secondo i dati forniti dalla Prefettura e riferiti a 45 giorni prima delle elezioni. Il Comune più grande chiamato al voto è Aversa con oltre 41mila elettori e 51 sezioni aperte, seguito da Castel Volturno con 19 sezioni e 21.086 aventi diritto al voto. In totale, nei 31 Comuni sono 208 i seggi aperti. Il Municipio più piccolo è Ciorlano con 415 elettori e ben 8 candidati a sindaco.

Doppio colpo di scena a Pietravairano dove all'ultimo momento è spuntato il terzo candidato sindaco, Mario Rotondo, mentre Francesco Zarone, che aveva già ufficializzato la discesa in campo, ha lasciato la guida della lista al figlio Aldo, ex vicesindaco. Sfida tutta al femminile a Carinaro con Marianna Dell'Aprovitola e Tina Della Volpe. Anche in questa tornata ha vinto il civismo.

Simboli di partito assenti a Casal di Principe. Ad Aversa sventolano solo le bandiere di Fdi, Pd e Cd. Pienone a Castel Volturno dove Fdi, Lega, Fi, Pd, Psi, Lega e 5 Stelle hanno liste con il logo. Inizia ora la campagna elettorale. Sabato 8 e domenica 9 giugno quando le urne saranno aperte rispettivamente dalle 14 alle 22 e dalle 7 alle 23. Lo scrutinio inizierà lunedì alle 14: prima ci sarà lo spoglio per le Europee.