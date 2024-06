Urne chiuse ieri alle 23 ma bisognerà attendere alle 14 di oggi per iniziare lo spoglio delle schede dei candidati alle Amministrative nei 31 comuni del Casertano e conoscere i nuovi sindaci. Nel frattempo ce n'è già uno che festeggia: si tratta di Salvatore Geremia, confermato alla guida di Rocchetta e Croce senza neanche aspettare lo scrutinio visto che i suoi rivali sono tutti militari con liste farlocche, mentre l'unico suo oppositore vero è stato escluso per non aver rispettato le quote rosa.

Per quanto riguarda, invece, i tre comuni con più di 15mila abitanti chiamati al voto - Aversa, Casal di Principe e Castel Volturno - è previsto un eventuale turno di ballottaggio tra i due sindaci più votati domenica 23 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 24 giugno, dalle 7 alle 15: lo spoglio inizierà alla chiusura dei seggi. La provincia di Caserta ha risposto come 5 anni fa alla chiamata alle urne. Nel 2019 si era raggiunta quota 71,74% a chiusura dei seggi e ieri sera alle 23 la percentuale si è attestata a 71.47. Santa Maria la Fossa ha registrato quasi il pienone superando l'85 per cento. Vanno oltre l'80% anche Francolise, Gricignano d'Aversa, Carinaro, Pietravairano, Teverola. Flop a Valle Agricola, nel piccolo comune del Matesino solo il 36,48% degli aventi diritto ha deciso di esprimere la propria preferenza.

Aversa e Casal di Principe si tengono sulla media provinciale, mentre a Castel Volturno l'astensionismo trionfa: solo il 54,91% dei cittadini si è recato al voto. L'affluenza non ha deluso, come invece sembrava alle 12 di ieri quando si era recato il 39,35% rispetto al 25,07% di sabato alle 23. Il picco è stato registrato alle 19 quando si è avuto un sussulto degli elettori e in Terra di Lavoro si è toccata quota 59.72%, sopra la media della Campania ferma a poco più del 55 per cento.

Molto bene Casapesenna dove si è sfiorato il 70%, 5 punti in più di Casal di Principe, mentre Aversa si è mantenuta sotto la media casertana fermandosi al 57,69%. Male Castel Volturno con appena il 45,54%. I Comuni che hanno visto più elettori alle urne entro le ore 19 sono stati ancora una volta Santa Maria la Fossa (78,28) e Francolise (72.50). Fanalino di coda resta Valle Agricola (32,67).

La giornata di ieri è trascorsa non senza problemi. A Castel Volturno un'altra denuncia per foto scattata alla scheda dopo quella di sabato, quando era stato il presidente di seggio ad essere attirato dal suono del click dello smartphone proveniente dalle cabine.b Tre le sanzioni amministrative contestate a persone - due rappresentanti di lista e un candidato - che hanno violato il divieto di propaganda elettorale: sono stati beccati nei pressi dei seggi a Castel Volturno, Casal di Principe e San Nicola la Strada. Caos a Casapesenna, invece, sabato per una presunta scheda già compilata portata nella sezione da un'elettrice. Ma i carabinieri hanno accertato che non esisteva nessuna scheda ballerina.

A Casal di Principe sono state rafforzate le misure di sicurezza ain piazza Mercato e in via Bologna, contro la casa di Francesco Schiavone Sandokan, dove abitano attualmente i due figli Emanuele Libero e Ivanhoe, ma nessuna criticità è stata registrata, così come alcun problema è stato segnalato nelle operazioni di voto ad Aversa, Casal di Principe, Castel Volturno, Capodrise, Gricignano di Aversa, Macerata Campania, Teverola, Carinaro, Casapesenna, Casapulla, Curti, Francolise, Gioia Sannitica, Rocca d'Evandro, Ailano, Caianello, Castel di Sasso, Ciorlano, Conca della Campania, Fontegreca, Formicola, Marzano Appio Piana di Monte Verna, Pietravairano, Prata Sannita, Pratella, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli e Valle Agricola.